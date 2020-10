Non solo strali contro Salvini. Lapo Elkann è anche il protagonista oggi di un video di Italia Independent nel quale mostra un fisico invidiabile, si produce in un paio di piegamenti e lancia un messaggio per CR7, prossimo al rientro in campo appena il suo tampone sarà negativo: ​"Sto intraprendendo un allenamento duro, durissimo, ispirandomi al supereroe Cristiano Ronaldo. Nessuno è migliore di lui, sul campo e in qualunque cosa faccia. Lo aspettiamo prestissimo più forte di prima! Gli mando tutto il mio affetto e il mio supporto."