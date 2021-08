Questo il messaggio pubblicato da Lapo Elkann sui social: "È il momento di salutare un amico e un campione.Avere avuto il più grande attaccante dell'era moderna nella Serie A è stato un privilegio. Per te avere indossato la maglia di uno dei club più importanti al mondo rimarrà un traguardo unico. Fuori dal campo hai aiutato la Fondazione LAPS sostenendo le donazioni per l'Italia e il Portogallo colpito dal covid. Per questo ti ringrazio di cuore.Insieme disegneremo ancora le collezioni degli occhiali CR7 - Italia Independent. Noi bianconeri continueremo il nostro percorso, perché siamo la Juve e la Nostra Storia e il Nostro Amore per la Signora Non Finirà Mai. È tempo di ritornare in campo, ma soprattutto di vincere. Fino alla fine!"