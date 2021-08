Oggi vi abbiamo documentato il tweet di Tamim bin Hamad Al Thani (membro della famiglia che ​possiede il Paris Saint-Germain) che ​ammiccava a una ​possibile acquisizione di Cristiano Ronaldo da ​parte del ​PSG, con conseguente "unione" nella stessa squadra di CR7 e Leo Messi.

Adesso invece vi presentiamo la risposta decisa di Lapo Elkann, sempre via Twitter, arrivata poco fa: giù le mani da Ronaldo, che va trattato da grande uomo e atleta!

CR7 è un giocatore della Juventus F.C.



È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra,ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta.



Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni https://t.co/CDM0by0kHS