Caro Boniek ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la Famiglia è più unita che mai @andagn e ci sosterremo sempre Fino alla Fine https://t.co/T9CGRhOwpw — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 25, 2022

"Caro Boniek ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la Famiglia è più unita che mai. Io e Andrea ci sosterremo sempre. Fino alla Fine". Chiara, netta, di classe: non si è fatta attendere la risposta dia Boniek, che ironicamente lo aveva avvertito dopo un tweet in cui Lapo faceva gli auguri alla Roma in vista della finale di questa sera: "Occhio che tuo cugino Andrea non ti fa entrare allo stadio", aveva scritto Boniek. Ecco lo scambio: