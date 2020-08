Cristiano Ronaldo ha portato alla Juventus non soltanto un contributo tecnico e commerciale. Questo si evince dalle dichiarazioni rilasciate da Lapo Elkann al Corriere della Sera in merito al grave incidente stradale di cui è rimasto vittima l'anno scorso in Israele, dopo il quale è stato pure in coma: "Ora sto molto bene, e il merito va a un bravissimo fisioterapista portoghese che mi ha presentato Cristiano Ronaldo: Antonio Gaspar. Tutte le parti del corpo colpite funzionano alla grande. Solo il piede destro va meno bene, devo lavorarci ancora".