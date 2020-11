Lapo Elkann è un uomo di grande sensibilità e dai molti affetti. Un esempio ulteriore di ciò è arrivato questa sera, quando ha voluto ricordare Diego Armando Maradona, morto quest'oggi all'età di 60 anni, pubblicando su Twitter una foto che lo ritrae abbracciato al fuoriclasse argentino. E il messaggio di Lapo annesso a questa foto è a dir poco lacerante: "Usavano questa foto di me e Diego per prenderci in giro per le nostre dipendenze, ma non sapevano quanto io fossi onorato di essere vicino a lui, un vero amico. Sei e rimarrai il mio numero 1".