Lapoha voluto mandare il suo messaggio di celebrazione, per il 71° anniversario della tragedia di Superga che ha coinvolto tutta la squadra dell'allora Grande Torino. Ecco il suo messaggio, via Twitter: "Oggi è anniversario della tragedia di Superga, giorno tragico non solo per tifosi del Torino ma per Torino, il calcio e l’Italia. Oggi il mio cuore e pensiero è rivolto al Grande Torino perché davanti alle tragedie bisogna sempre andare oltre i colori e la squadra del cuore​".