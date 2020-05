Oggi il #5maggio diventa maggiorenne.... oggi come allora sempre #ForzaJuve

Lapoè un vero tifoso della Juventus, oltre che cugino del'attuale presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ecco perchè, da buon tifoso bianconero, non poteva che festeggiare anche lui il ricordo della vittoria dello Scudetto del 5 maggio 2002. Uno Scudetto che rimarrà per sempre nella storia. Elkann ha pubblicato un tweet riguardo il 5 maggio 2002. Ecco il contenuto: "Oggi il 5 maggio diventa maggiorenne.... oggi come allora sempre Forza Juve".