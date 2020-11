Triste ricorrenza in casa Agnelli. Ieri erano esattamente vent'anni dalla morte di Edoardo Agnelli, figlio dell'Avvocato e zio di Lapo e John Elkann, in quanto fratello di Margherita Agnelli e cognato di Alain Elkann. E a ricordare sui social il compianto Edoardo è stato Lapo, che con lo zio materno aveva un rapporto speciale: "L'ho amato con tutto il mio cuore, è il mio angelo custode, penso a lui ogni giorno e ho una sua foto in camera. È sempre vicino a me". Un pensiero toccante, all'insegna della sensibilità e dell'umanità.