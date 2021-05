Lapo Elkann continua a fare del bene. E continuerà sempre. Con la sua Fondazione Laps, in quest'ultimo e doloroso anno, ha raccolto 3,2 milioni di euro messi a disposizione dalle famiglie fragili d'Italia, Portogallo, Israele e Spagna. A Novella 2000, Lapo ha raccontato anche il rapporto e l'aiuto di CR7: "In portogallo c'è stata una grande risposta verso i nostri progetti, grazie a donatori eccezionali come Cristiano Ronaldo. Un grande uomonon solo come atleta. Ha avuto una vita difficile e non dimentica chi, come la sua famiglia, ha passato situazioni molto difficili. Cristiano è un uomo profondo, a lui va il mio grazie".