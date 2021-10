Lapo Elkann ama stare vicino alla Juventus e sostenerla, anche attraverso il suo tifo attivo sui social. Ad esempio ieri sera, dopo la vittoria bianconera per 1-0 all'Allianz Stadium contro la Roma, il rampollo della famiglia Agnelli ha espresso la sua ammirazione innanzitutto per gli avversari, e in particolare sull'allenatore Jose Mourinho;Lapo ha definito i giocatori juventini dei guerrieri. E in effetti ieri si è vista ancora una squadra che sa soffrire e portare a casa il risultato.