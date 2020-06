Terribile, davvero, quanto accaduto ad Alex Zanardi: l'ex pilota stava correndo in handbike una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, in provincia di Siena, ed è stato coinvolto in un incidente con un mezzo pesante. Lapo Elkann, la cui campagna contro il Covid è stata immediatamente sposata anche da Zanardi, ha voluto twittare un messaggio di vicinanza per il corridore: "Hai aiutato la campagna senza pensarci un attimo . Sei una splendida persona e un esempio di Resilienza e Vita . Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio".