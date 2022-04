1









Stefano Agresti, nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dei rischi di Allegri: "Lapo Elkann ha manifestato il suo disappunto, Allegri ha incassato con apparente serenità e con un sorriso. Ma quel messaggio, piombato nel mondo juventino via social, arriva da un tifoso che incarna anche la proprietà, oppure da uno della famiglia padrona del club che è anche un sostenitore appassionatissimo. Comunque sia, merita considerazione. Firenze sogna, Italiano non ha molto da perdere, tra l’altro è riuscito a far viaggiare la sua squadra meglio di quando c’era Vlahovic: un piccolo miracolo calcistico. La Torino bianconera non vuole neppure pensare all’eliminazione anche dalla Coppa Italia: un altro crollo potrebbe avere effetti imprevedibili".