Guardando alla classifica avrei preferito vincesse il Milan, ma non posso non fare i complimenti all'Inter per come sta giocando questo campionato . Mi AUGURO di trovarci presto in vetta a duellare #MilanInter — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 21, 2021

Ancheha voluto commentare il derby tra Milan e Inter. L'ha fatto così, attraverso un tweet: "Guardando alla classifica avrei preferito vincesse il Milan, ma non posso non fare i complimenti all'Inter per come sta giocando questo campionato - ha twittato il cugino di Andrea Agnelli - Mi auguro di trovarci presto in vetta a duellare".