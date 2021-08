A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà . E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks — Lapo Elkann (@lapoelkann_) August 10, 2021

Prima Conte, poi Hakimi e ora anche Lukaku. L'Inter continua a perdere pezzi e sui social trova solidarietà da parte di un tifoso juventino. Ma mica uno qualsiasi, sul suo account Twitterha scritto: "A me di spiace vedere una grande squadra come l'Inter in difficoltà - ammette sincero il cugino di Andrea Agnelli - E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks".