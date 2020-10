Il tweet polemico, scritto dopo il fischio finale di Juventus-Barcellona, aveva un obiettivo ben preciso. I bianconeri hanno perso 2-0 con ben tre gol annullati ad Alvaro Morata, tutti per fuorigioco. Il Var è intervenuto cancellandoli, ma non si è palesato al momento del rigore causato da Bernardeschi, il cui intervento era fuori area.



Arrabbiato e amareggiato, Lapo Elkann ha fatto i complimenti al Barcellona, ma con una stoccata precisa: "Complimenti ai 12 giocatori del Barça". Chi è il dodicesimo blaugrana si sono chiesti in tanti? L’arbitro olandese Danny Makkelie, che ha avuto la collaborazione del Var Kevin Blom nel non convalidare le tre reti di Morata, riporta Tuttosport.