Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLAPS. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un Boeing pic.twitter.com/6rLn5OHmxy — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2022

Altro grande gesto di solidarietà da parte di. Grazie alle risorse raccolte tramite la sua Fondazione in occasione del matrimonio con Joana Lemos, il cugino di Andrea Agnelli ha affittato uncon cui ha accompagnato in Portogalloin fuga dalla guerra, con 10 cani e 5 gatti. "Auguro loro di trovare serenità", ha scritto Lapo sui social, rivolgendo un ringraziamento al sindaco di Cascais per il supporto e pubblicando alcune foto del gruppo in partenza verso la terra in cui vive attualmente con la moglie. Ecco il suo post: