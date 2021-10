Ieri è stato il giorno più felice della mia vita — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 8, 2021

Il rampollo della famiglia Agnelli Lapo Elkann non è sempre stato al centro delle cronache per motivi felici. Finalmente però Lapo ha potuto trovare la sua serenità ed esprimere tutta la sua gioia tramite Twitter, dopo aver sposato la portoghese ex rallysta Joana Lemos.La pura e semplice felicità in un brevissimo tweet.