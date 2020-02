Grazie #CR7 Per le 50 gioie che ci hai dato e per quelle che continuerai a darci. #CR50 pic.twitter.com/rz59gdZUXF — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 2, 2020

con la doppietta siglata oggi contro laha raggiunto quota 50 reti con la maglia della. Un numero incredibile per l'ex Real, celebrato anche da Lapo Elkann, che ha dedicato al fuoriclasse portoghese un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Grazie Ronaldo per le 50 gioie che ci hai dato e per quelle che continuerai a darci".