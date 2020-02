Nonostante io sia juventino nel DNA al 1000% vorrei fare i complimenti all’@Inter per questa lodevole iniziativa. BRAVI! https://t.co/NlV4XD7qlz — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 8, 2020

Lapo Elkan fa i complimenti all'Inter per l'iniziativa presa dai nerazzurri per il derby di Milano. La squadra di Zhang, infatti, scenderà in campo con un messaggio per la comunità cinese colpita dalla piaga del Coronavirus. I nerazzurri si sono già mossi anche donando: "Nonostante io sia juventino nel DNA al 1000% vorrei fare i complimenti all’Inter per questa lodevole iniziativa. BRAVI!".