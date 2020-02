Lapo Elkann esulta per la classifica. Attraverso un tweet, ha voluto riassumere in poche parole la lotta scudetto: “La Zebra ride e L’Aquila vola” accostando agli animali che rappresentano le squadre il rispettivo simbolo. Non nomina l’Inter dell’ex Conte, uscita sconfitta dallo scontro diretto contro la Lazio, che si è portata a 56 punti in graduatoria, a -1 dalla Juve. Il rampollo di casa Agnelli ha voluto esaltare il momento soprattutto per la vittoria della Juventus di Sarri, che si è imposta in casa per 2-0 contro il Brescia, volando così al primo posto in solitaria.

