Lapo Elkann ha voluto elogiare scherzosamente il primo ministro albanese Edi Rama, che si è fatto recentemente cogliere dalle telecamere con addosso un giubbotto della Juventus mentre invitava la sua gente, a spasso in strada, di restare nelle proprie abitazioni: “Vedendo le giacche del primo ministro albanese Edi Rama adesso mi è tutto più chiaro perché l’Albania è guidata da un grande Uomo”. In queste ore, l’Albania è scesa in campo per aiutare l’Italia nella lotta al coronavirus, inviando trenta medici e infermieri da Tirana.

