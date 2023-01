Un messaggio per giocatori e mister #NapoliJuve https://t.co/nIBbkVSsf1 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 13, 2023

Tramite il suo profilo Twitterha mandato un messaggio alla Juventus in vista della gara di questa sera contro il Napoli. Le parole:"Oggi è una partita estremamente importante, Napoli-Juve. Il Napoli ha fatto un inizio di stagione meraviglioso, la Juve sta facendo una seconda parte di stagione molto agguerrito. Mi auguro che i giocatori in campo ed il mister portino a casa la vittoria perché noi juventini vogliamo essere in lotta per lo Scudetto e non demordiamo mai. Vogliamo vincerlo sul campo e per farlo dipende da voi giocatori. Date il massimo, fate il massimo, segnate gol e portate a casa la vittoria che è fondamentale per la lotta Scudetto".