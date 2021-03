Forza Ragazzi siamo fuori dalla Champions purtroppo,ma con Umiltà, Determinazione,Coraggio e Vero Spirito di Squadra non molliamo e portiamo a casa Scudetto e Coppa

Terminata in modo amaro l'esperienza in Champions League è ora di voltare pagina. L'occasione arriva oggi con la partita contro il Cagliari: gli obiettivi Scudetto e Coppa Italia sono ancora possibili, ma solo se ci sarà un cambio di marcia. A suonare la carica, attraverso il proprio profilo Twitter, è Lapo Elkann: "Forza Ragazzi siamo fuori dalla Champions purtroppo, ma con Umiltà, Determinazione, Coraggio e Vero Spirito di Squadra non molliamo e portiamo a casa Scudetto e Coppa #finoallafine. Noi Tifosi Crediamo e Contiamo su di VOI".