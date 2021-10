Lapo Elkann, attraverso il proprio profilo Twitter, ha raccontato il suo rapporto con Mourinho e scaldato la vigilia del big match di questa sera tra Juventus e Roma: "Caro Mou @OfficialASRoma benvenuto a Torino. Nella campagna solidale di LAPS in Portogallo ci hai aiutato mettendoci la faccia. Per questo ti ringrazio dal profondo del cuore. Grande Uomo, grande Professionista. Ma stasera non posso farti sconti. Forza Max Forza Juve! Alla Vittoria!!".