Come nelle favole, l’Atalanta dei miracoli di Gianpiero Gasperini continua a scrivere pagine di storia del calcio, e stasera affronterà il Paris Saint-Germain nei quarti di finale di Champions League. Una sfida delicatissima, dal sapore speciale anche per tutti gli abitanti di Bergamo, una delle città più colpire dal coronavirus. Ora stanno vivendo un sogno, stasera Gomez e i compagni avranno il compito di non infrangerlo. Anche Lapo Elkann ha espresso la sua vicinanza alla squadra orobica tramite un tweet: “FORZA Atalanta. Stasera tutta l’Italia è con te”.