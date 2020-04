Lapo Elkann a 360°, dal calcio al momento particolare, senza però dimenticare un accenno sulla situazione attuale del Paese. Così, intervistato da Tuttosport, il fratello di John spiega: "Sono una persone estremamente privilegiata, sono cresciuto nell'agio, e per quelli come me è ora di darsi da fare, di dare indietro, di supportare il proprio Paese il più possibile".



SU CRISTIANO RONALDO - "E' davvero un personaggio straordinario, non è solo immagine. Con lui ho trovato subito una sintonia perfetta. Abbiamo collaborato insieme per la linea di occhiali e conoscere l'uomo dietro al campione è stata una scoperta fantastica. Perché la sua umanità e la sua generosità sono proporzionali alla classe che mostra in campo".



SUL TAGLIO STIPENDI - "Un gesto eccezionale del grande Chiellini e di Andrea. Ora tutti ci imitano".