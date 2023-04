Non potete Dovete fare MEGLIO VERGOGNATEVI . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 16, 2023

La prestazione della Juventus contro il Sassuolo non ha soddisfatto ovviamente Allegri e a maggior ragione i tifosi. Molto dure le parole di Lapo Elkann che sui social ha commentato così la prestazione della squadra: ""La Juve perde di corto muso -gol di Defrel-una partita che i bianconeri di Allegri hanno giocato con poche idee e poca qualità, e che il Sassuolo-sprecate almeno tre occasioni in superiorità numerica-ha vinto con pieno merito", queste invece le parole del giornalista Maurizio Pistocchi a cui Lapo ha risposto scrivendo di condividere tale pensiero. Non è la prima volta che il cugino di John critica con toni duri la squadra e Allegri.