Nozze in gran segreto, per Lapo. Il matrimonio si è celebrato in Portogallo, dove Lapoè convolato a nozze con, 47enne ex pilota di rally e madre di due figli. A partecipare, secondo quanto racconta Whoopsee, solo la cerchia più stretta di familiari e amici. L'imprenditore ha conosciuto la moglie durante un evento, nel 2020, in Portogallo della fondazione, impegnata ad aiutare le famiglie maggiormente colpite dagli effetti della pandemica di Covid 19.