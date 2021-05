Caro @gianluigibuffon Gigi non solo sei un Amico, non solo hai supportato la Campagna di raccolti fondi con LAPS, ma sei stato il miglior portiere della Juventus e uno dei migliori al per questo e Altro ti auguro il Meglio. #FinoAllaFineAmici — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 13, 2021

“Caro Gigi Buffon, non sei solo un amico, non solo hai supportato la Campagna di raccolta fondi con LAPS, me sei stato il miglior portiere della Juventus e uno dei migliori al mondo, per questo e altro ti auguro il meglio. #FinoAllaFineAmici”. Con questo affettuoso messaggio,ha salutato tramite Twitter, che ha annunciato il suo addio alla Juve a fine stagione.