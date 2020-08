1









L’ex ct della Francia che perse contro l’Italia nel 2006 Raymond Domenech ha tirato una frecciatina a Gianpiero Gasperini dopo l’eliminazione della sua Atalanta per mano del PSG: “Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Questo va solo a dimostrare che la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici resta una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”. A stretto giro di posta, è arrivata la risposta di Lapo Elkann: “Sito ufficiale di Domenech: NESSUNO.COM”.