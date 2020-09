Sono Onorato e Felice per il Premio San Gennaro della Città di Napoli che Adoro da Sempre . Grazie alla Mia Squadra, enti locali, al Sindaco e Presidente Regione per il Supporto. Città Unica ed Inimitabile #UnitiSiVince https://t.co/rK0yp5Z3aF — Lapo Elkann (@lapoelkann_) September 26, 2020

Lapo Elkann riceve il "Premio San Gennaro" per l'iniziativa avviata dalla sua Onlus, la Laps, che nel 2016 con il "Progetto Scampia" ha permesso ai bimbi della scuola elementare Materna Virgilio IV, di beneficiare di un pulmino con autista e accompagnatore per raggiungere i centri sportivi nei diversi quartieri della città. "- scrive Lapo su Twitter -. Grazie alla Mia Squadra, enti locali, al Sindaco e Presidente Regione per il Supporto. Città Unica ed Inimitabile".