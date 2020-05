ha annunciato di aver consegnato alla Croce Rossa Portoghese e Food Bank un assegno da 639mila euro, frutto della campagna LAPS: raccolti anche 150 tonnellate di cibo. E' solo l'ultima delle tante iniziative benefiche che in questi mesi hanno visto Lapo protagonista: con la sua fondazione, l'imprenditore è sempre stato in prima linea per combattere il coronavirus. Il calcio, intanto, sta provando a rimettersi piano piano in moto: la Continassa ha riaperto i cancelli e i giocatori della Juve in questi giorni hanno ricominciato ad allenarsi individualmente.