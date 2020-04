1









Lapo Elkann ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, spiegando come sia nata la sua iniziativa benefica in questo momento di emergenza e di quanto possa mancare il calcio ora che è ancora fermo: "La nostra iniziativa "Never give up", in collaborazione con la Croce Rossa, nasce per supportare le famiglie bisognose in Italia e in Portogallo. Finora abbiamo raccolto 900mila euro e 10mila tonnellate di cibo. Mi mancano sia la Juventus che la Ferrari, ma in questo momento dobbiamo tutti diventare azzurri come la Nazionale e lavorare nella stessa direzione per riportare l'Italia dove merita".