In occasione della Milan Design Week, Garage Italia Customs ha svelato un’inedita Vespa 50 Special-e, full electric, che è stata intitolata a Giovanni Alberto Agnelli. Figlio di Umberto Agnelli e della sua prima moglie, Antonella Bechi Piaggio, era soprannominato Giovannino, è quindi il fratello maggiore del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, (nato dal secondo matrimonio del padre Umberto) ed era l’erede designato da parte dell’avvocato Giovanni Agnelli, prima di spegnersi nel 1997 a 33 anni per un male incurabile.



Lapo Elkann, suo cugino, l'ha presentato così: “Sono davvero felice di poter presentare la Special-e di Garage Italia Customs, perché per me la Vespa non è soltanto un’icona di stile e di design. Alla Piaggio, infatti, mi lega il profondo affetto per mio cugino Giovanni Alberto Agnelli che dell’azienda negli anni ’90 è stato il presidente. È a lui che dedico questa ultima creazione di Garage Italia. All’azienda di Pontedera sono inoltre legato da un ricordo di gioventù: per alcune settimane ne sono stato operaio quando avevo 17 anni”.