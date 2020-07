Risveglio agrodolce per il popolo della Juventus. Amaro perché l’impressione avuta ieri sera è stata di inferiorità nel gioco rispetto all’Atalanta, dolce perché il punto vale per allungare sulla Lazio, ora a -8 in classifica. Anche Lapo Elkann ha voluto esprimere il suo pensiero sulle emozioni post-partita, tramite un post su Twitter: “Possiamo e dobbiamo fare meglio. Se ci sono difficoltà si affrontano UNITI. Per i veri Tifosi c’è un posto a sedere in prima fila quando torneremo al 100%. Lo sappiamo bene che la notte è sempre più buia prima dell’alba, ma noi siamo gente tosta. FINO ALLA FINE”.