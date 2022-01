"Dobbiamo vincere". Poche parole quelle diin un tweet, ma che fanno ben capire quanta importanza rivesta, per il mondo Juve, la trasferta all'Olimpico contro la Roma. Dopo il pareggio interno contro un Napoli in grande difficoltà, i bianconeri di Allegri devono vincere contro i giallorossi per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto.