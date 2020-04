Lapo Elkann ha commentato l’iniziativa di Tuttosport di donare 100.000 tricolori italiani ai suoi lettori: “Un’iniziativa meravigliosa, estremamente importante soprattutto in questo momento, probabilmente il peggiore vissuto dal nostro Paese da quando ne ho ricordo. È proprio ora che dobbiamo ritrovarci e riconoscerci tutti insieme nei nostri colori. Il Tricolore è simbolo dell'Italia unita e solo uniti potremo risorgere. La bandiera è simbolo di unione e dobbiamo essere orgogliosi di manifestare l'amore per la nostra Patria. Ci tengo particolarmente a dare il mio sostegno a questa iniziativa d’Amore per l’Italia. Quell'Italia che resiste ogni ora, ogni minuto e ogni secondo di questo periodo cupo. Siamo italiani e sappiamo che quando la notte è così scura, l'alba è sempre più vicina e sarà un'alba tricolore, di un tricolore sgargiante più che mai".



In mattinata ha poi pubblicato un post su Twitter: “Oggi è un giorno Cruciale per l’Italia e Noi Italiani siamo TUTTI con lei Presidente Giuseppe Conte. Lei è il Nostro Capitano in questa finale di Champions League che DEVE vedere la Solidarietà Trionfare. Che la Forza, la Grinta e la Determinazione siano con LEI #UnitiSiVince”.