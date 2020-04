Lapo Elkann parla a SkyTg24 delle iniziative delle sue associazioni a sostegno di chi soffre: "Tra Portogallo e Italia siamo riusciti a raggiungere quasi 700 mila euro. La fondazione Laps lavora a più progetti, il progetto Never Give Up è in collaborazione con la Croce Rossa, l'obiettivo è quello di raccogliere buoni pasto, buoni spesa per chi non ha da mangiare. Ogni euro donato è di aiuto e di contributo a famiglie che non hanno di che sopravvivere. Credo che aiutare sia d'obbligo, lo sento nel cuore. Aiutare nelle difficoltà del momento e nel rilancio. La generosità è la chiave del presene e del futuro. La politica? Non è il momento del protagonismo, l'unione fa la forza. E' il momento della chiarezza, mi aspetto molto di più dai politici. Devono essere più incisivi per l'Italia e per gli italiani. Dobbiamo presentarci all'Europa con una linea chiara. In questo momento ci sono alcuni politici che perdono tempo in chiacchiere, che pensano alle loro poltroncine. L'Italia è un Paese che va rilanciato, quello italiano è un popolo straordinario. Non ho grande fiducia nella politica, spero che le forze si mettano insieme. L'Europa si sta sgretolando, l'Italia fa parte dell'Europa, ne è il fiore all'occhiello, l'Italia ha bisogno dell'Europa".



L'ASSOCIAZIONE DI LAPO A SUPPORTO DI SOLIDANDO - "In questi giorni con tutte le mie realtà, Fondazione LAPS, Garage Italia e Italia Independent sono molto impegnato a far sentire il nostro supporto a coloro che in questa fase stanno soffrendo. Ho aderito con Garage Italia con molto piacere a questa iniziativa di Solidando perché ritengo doveroso assumere un impegno di restituzione. La generosità è la chiave del nostro presente e del nostro futuro”.