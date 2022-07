Felice per Paulo, José ed i tifosi. In bocca al — Lapo Elkann (@lapoelkann_) July 18, 2022

Cosìha voluto mandare un messaggio su Twitter a Paulo Dybala, un messaggio di buona fortuna per lui e per la Roma, perché l'ex Juve lascia i bianconeri dopo 7 anni e finirà al centro del progetto giallorosso, per tornare a brillare.