"Dalla vergogna" all'appello: "Farei di tutto per la mia squadra".continua a far parlare di sé attorno al mondo, raccogliendo tanti consensi da parte dei tifosi bianconeri, specialmente dai supporters meno fedeli al gioco e alla gestione di Massimiliano Allegri. In uno scambio su Twitter con Maurizio Pistocchi, il rampollo di casa Agnelli è tornato a parlare della Juve."Maurizio io ti rispetto e ciò che dicono sono problemi loro, la libertà di stampa è giusta e fortunatamente non abbiamo tutti le stesse opinioni. Da Juventino come sai farei di tutto per la mia squadra". In tanti hanno accolto queste parole come una potenziale discesa in campo, in un momento certamente vulnerabile per la dirigenza bianconera, con il fratello di Lapo, John, di fatto con pieni poteri sulla squadra e sulla società. Lapo ha già fatto capire di non avere alcun ruolo nella Juventus: "Non decido nulla", le sue parole affidate ancora all'account Twitter.