Prosegue l’impegno di Lapo Elkann nell’aiutare le persone colpite dall’emergenza scatenata dal coronavirus. Come riporta Tuttosport, la sua fondazione Laps (Libera Accademia Progetti Sperimentali), in collaborazione con Q36.5 (marchio italiano), ha donato 1.500 mascherine per bambini all’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova. Così ha spiegato: “In questo momento di emergenza è fondamentale unire le forze a vantaggio di coloro che più ne hanno bisogno. Questo è lo spirito alla base della donazione. Dal 2016 con la mia Fondazione ci prendiamo cura del benessere dei minori e anche nelle azioni benefiche legate alla pandemia abbiamo sempre avuto una particolare attenzione a coloro che rappresentano il nostro futuro”.



SULLA COPPA ITALIA –Lapo Elkann ha inoltre rivolto i complimenti al Napoli per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus: “Sono ovviamente dispiaciuto per la Juventus, ma faccio i complimenti a Gattuso e al Napoli che rappresenta una città a cui sono sempre molto legato”.