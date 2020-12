Sulle pagine di Tuttosport, ecco il messaggio di Lapo Elkann verso il derby: "Cari tifosi granata, immaginate un momento felice della vostra vita legato al calcio. Ora vi racconto il mio. Ho vissuto gran parte della giovinezza in giro per il mondo e per me il derby significava salire sull’aereo della fantasia e viaggiare fino a Torino, la che ho nel cuore. Il derby di sabato sarà diverso: lo Stadium vuoto, una Torino sofferente, molti suoi abitanti impoveriti dalla crisi e il Paese in estrema difficoltà. Il momento ci mostra la necessità di unire le forze per combattere gli stati di fragilità socio-economica che aumentano ogni giorno. Avere a cuore i meno fortunati è per me dovere morale e sociale. Lo deve essere per tutti. Manifestare supporto, anche solo con una parola, è importantissimo. Dai primi istanti della pandemia ho messo in campo tutte le mie forze per i più deboli. E non è un caso se per l’ultimo progetto di solidarietà promosso da Fondazione LAPS - #ÈIlNostroDovere - ho scelto le Nazionali maschili e femminili, due squadre che rappresentano il Paese intero. Il calcio non è solo sport, è una passione che si intreccia con le vite di tutti".