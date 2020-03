Lotito....ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato @juventusfc https://t.co/qIRPF0B7ZS — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 25, 2020

Come raccontato quest'oggi da Tuttosport, nell'ultima riunione di Lega si sono palesate le due fazioni che portano avanti progetti diversi per la riapertura del calcio. Nella videoconferenza di ieri è andato in scena uno scambio di battute tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito. "Avete visto i dati? Il virus si sta ritirando. Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no con quelli delle squadre…". Le parole del presidente della Lazio, a cui è seguita l'immediata risposta del presidente bianconero: "Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo".A tal proposito, attraverso Twitter, Lapo Elkann ci è andato giù pesante: "​Lotito....ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l'ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato"