Lapo Elkann si racconta a cuore aperto negli studi di Verissimo, facendo una confessione choc: "A 13 anni hanno abusato più volte di me". Il nipote di Gianni Agnelli lo racconta nel programma di Canale 5 che sabato pomeriggio ricomincerà con la prima puntata della nuova stagione. L'imprenditore racconta il dramma che gli ha cambiato per sempre la vita: "La mia sensibilità e la mia grande forza di volontà mi hanno aiutato - sono le parole riportate da Leggo - Non ho paura delle mie fragilità. Ho imparato ad accettare me stesso e a chiedere aiuto. C’è voluto del tempo ma oggi sto bene con chi sono".



Durante l'intervista ammette anche di aver avuto alcune dipendenze: "Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro". In chiusura, un ricordo del nonno: "Mi ha dato e insegnato tanto. E’ una delle persone a cui ho voluto più bene nella vita insieme a mia nonna Marella. Magari riuscissi a trovare una donna con le sue qualità. Ora comunque sono molto felice, ho una fidanzata portoghese molto simpatica e diversa da tutte le donne che ho avuto in passato. Amerei diventare papà, ma ho paura. Non voglio fare un figlio tanto per farlo, ma voglio incontrare la donna della mia vita per poi fare un figlio con lei".