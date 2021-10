Lapo, alla presentazione del nuovo logo FIGC, ha parlato della Juventus 'da tifoso'."Sono un grande amico di Cristiano, c’è molto rammarico. Ma posso dire che è una gran persona, è un uomo generoso e ha avuto una vita davvero difficile. Resta il re del calcio. A Ronaldo mando un grandissimo abbraccio, ma se incontrerà la Juventus gli chiedo: Non segnare Cri, per favore"."Mi è piaciuta la reazione, sono molto contento che dopo un periodo difficile Allegri sia riuscito a battere il Chelsea e vincere il derby. Chiesa? Sta dimostrando di essere sempre più forte e non ci sono limiti. È un elemento fondamentale per la Juve e per la nazionale, ha dimostrato di avere i contro***. Ma non è Chiesa che vince da solo: siamo una squadra forte".