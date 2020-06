“Da oltre 120 anni la Juventus è la Storia di Tifosi, Campioni, Vittorie e Trofei. Ci sono momenti difficili in tutte le Storie e la Nostra testimonia che proprio nei momenti difficili sappiamo dare il Meglio. Noi siamo la Juve, Noi Lottiamo. #FinoAllaFine”. Così Lapo Elkann ha suonato la carica per il primo impegno di Serie A della squadra di Maurizio Sarri post-covid, attesa al Dall’Ara per la difficile trasferta contro il Bologna. Un crocevia per la Juventus, che deve reagire alla mancata conquista della Coppa Italia per non alimentare le critiche di questo periodo. Ma come Lapo dice, è proprio nei momenti difficili che la Juve dà il meglio di sé.