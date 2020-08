Lapo Elkann carica la Juve. A poche ore dal fischio d'inizio della gara decisiva in Champions League contro il Lione, Lapo ha voluto caricare l'ambiente. Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ha lanciato il suo messaggio: "Questo è l'inizio di un ciclo di gare difficili che ci aspettano, con il sogno e la speranza di raggiungere Lisbona. Sarebbe una meraviglia per tutti i milioni di tifosi juventini in Italia e nel mondo. Forza ragazzi vediamo di vincere stasera".