Ancora poco più di un’ora per il big match tra Juventus e Atalanta, una sfida che assume i contorni di vero e proprio match point per la squadra di Sarri alla luce del ko della Lazio contro il Sassuolo. Anche Lapo Elkann, attraverso un tweet, ha voluto esprimere il suo apporto per questa importante partita: “Stasera affrontiamo l’Atalanta una squadra Forte e preparata. Qualcuno diceva che Vincere è l’unica cosa che conta. Quella Mentalità non dobbiamo dimenticarla MAI”.