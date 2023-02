Sono Orgoglioso di ricevere oggi il Women for Women against violence – #CamomillaAward per l’impegno sociale di #FondazioneLAPS. A tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli apriremo nei prossimi mesi una CasaLAPS in Calabria per prenderci cura di loro pic.twitter.com/BeNL4h1PNl — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 27, 2023

Lapoal fianco delle donne vittime di violenza. Il noto tifoso della, fratello di John, ha ricevuto il prestigioso premioper il suo impegno sociale con la, grazie alla quale nei prossimi mesi sarà aperta una Casa LAPRS in Calabria proprio per accogliere donne in difficoltà insieme ai loro figli. Lo ha annunciato lui stesso tramite un post sui social, eccolo qui sotto.